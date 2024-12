fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick walczy o atmosferę. Wyniki mają wrócić

Barcelona w listopadzie radziła sobie znacznie poniżej oczekiwań. Od początku sezonu punktowała na świetnym poziomie i wyrosła na faworyta w wyścigu o mistrzostwo Hiszpanii, ale w ostatnich tygodniach złapała wyraźną zadyszkę. Trzy poprzednie ligowe kolejki to remis i dwie przegrane z rywalami, którzy wcale nie uchodzą za topowych. Problem jest ewidentny, gdyż zawodzi zarówno defensywa, jak i gra z przodu. Blaugrana tworzy sobie mniej sytuacji, za to rywal oddaje więcej strzałów na jej bramkę.

Hansi Flick jest świadomy problemów, z jakimi mierzą się jego podopieczni. Wynika to głównie z kwestii fizycznych, gdyż grali ostatnio na mniejszej intensywności. Jest przekonany, że to się poprawi, a forma fizyczna znów będzie główną zaletą Barcelony. Jego największym zmartwieniem jest za to atmosfera w szatni, która do tej pory była wzorowa. Flick obawia się, że gorszy okres negatywnie wpłynie na nastroje i współpracę zawodników.

“Mundo Deportivo” zdradza, że po ostatniej porażce Flick poprosił swoich zawodników o to, aby pozostali zjednoczeni. To jego plan na zażegnanie kryzysu – atmosfera musi pozostać na najwyższym poziomie, nawet pomimo kolejnych wpadek. Tylko w ten sposób uda się wrócić do występów z samego początku sezonu 2024/2025.

Barcelona po 15 meczach ma na koncie 34 punkty i jest liderem tabeli La Ligi. Jeśli Real Madryt wygra oba zaległe spotkania, zepchnie ją na drugą lokatę.