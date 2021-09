Odszedł król, niech żyje król. Koszulka Barcelony z nr 10 ma nowego właściciela

Z numerem 10 na koszulce Barcelony przez ostatnich 13 lat występował Lionel Messi. Argentyńczyka nie ma już w klubie, a prestiżowy numer ma nowego właściciela. FC Barcelona poinformowała, że z “dziesiątką” na plecach będzie występował Ansu Fati.

Lionel Messi przez 13 ostatnich lat występował w Barcelonie z numerem 10 na koszulce

FC Barcelona w środę poinformowała, że numer 10 przejmie teraz Ansu Fati

Ansu Fati przejmuje numer Lionela Messiego

W przeszłości w koszulce z numerem 10 w zespole Barcelony występowali między innymi Michael Laudrup, Josep Guardiola, Romario, Rivaldo czy Ronaldinho. Od sezonu 2008/09 numer ten widniał na plecach Lionela Messiego. Legenda katalońskiego klubu latem niespodziewanie odeszła jednak do Paris Saint-Germain, zwalniając tym samym “prestiżowy” numer.

W środę FC Barcelona poinformowała o zmianach dotyczących numerów na koszulkach oraz ujawniła z jakimi numerami będą występować nowi zawodnicy. “10” trafiła do zaledwie 18-letniego Ansu Fatiego, który wychowywał się w akademii La Masia i przebojem wdarł się do pierwszego zespołu. Do tej pory utalentowany zawodnik rozegrał w zespole Dumy Katalonii 43 spotkania, zdobywając 13 bramek i notując pięć asyst.

To niejedyna ogłoszona przez Barcelonę zmiana. Numer 7 po Antoine Griezmannie, który odszedł do Atletico Madryt, przejął Ousmane Dembele. Poznaliśmy również numery z jakimi występować będą Yusuf Demir (11), Luuk de Jong (17) i Oscar Mingueza (22).

Zobacz także: Niespodziewany transfer Barcy. Kolejny De Jong na Camp Nou