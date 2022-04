PressFocus Na zdjęciu: Ansu Fati

W niedzielę Barcelona zmierzy się z RCD Mallorca. Katalończycy spróbują przerwać kiepską serię, a pomóc ma w tym Ansu Fati, który może rozegrać swój pierwszy mecz od stycznia.

Barcelona pozostaje w walce o wicemistrzostwo Hiszpanii. W niedzielę zmierzy się u siebie z Mallorką

Xavi podczas konferencji wyznał, że jeśli nie zdarzy się nic nieprzewidzianego, powrót do gry zanotuje Ansu Fati

Hiszpan ostatni mecz rozegrał 20 stycznia

Xavi: Fati jest w dobrej formie

W niedzielę Barcelonę czeka kolejne wielkie wyzwanie. Zespół nadal walczy o wicemistrzostwo i kwalifikację do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. By zrobić kolejny krok do osiągnięcia celu musi pokonać u siebie Mallorkę. Trener Xavi Hernandez wyznał, że pomimo licznych kontuzji fani mogą liczyć na dobre wieści.

– Ansu Fati pojawi się na liście powołanych. Jest w dobrej formie. Pracował ostatnio z wysokimi obciążeniami. Jeżeli jutro wszystko pójdzie dobrze, dostanie trochę minut. Ansu cieszy się z powrotu do gry. My również, to gracz, który robi różnicę, jest wyjątkowy – wyznał kataloński trener. – Rozumiem piłkę nożną jako grę zespołową. Każdy musi grać określoną rolę. Każdy musi być liderem w tym, co robi, ale tak, Ansu to zawodnik potrafiący zrobić różnicę. Będzie dla nas bardzo ważny – dodał szkoleniowiec.

19-latek nie grał od 20 stycznia, gdy doznał kontuzji w starciu z Athletikiem. Gracz zdecydował się na kurację zachowawczą, a nie operację, przez co w klubie nikt nie spieszył się z jego powrotem do gry. Skrzydłowy trenował od około miesiąca, ale dopiero teraz otrzymał od lekarzy pozwolenie na występ w meczu. Z pewnością jego jakość przyda się Barcelonie, która w ostatnich starciach ma problemy ze strzelaniem bramek.

Liczne kontuzje sprawiły, ze hiszpański talent wystąpił w tym sezonie w zaledwie dziesięciu spotkaniach. Zdołał zdobyć w nich pięć goli.

