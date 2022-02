Fantastyczna forma Luki Modricia. Jak długo pogra jeszcze Chorwat?

PressFocus Na zdjęciu: Luka Modrić

Luka Modrić jest obecnie w wyśmienitej formie, co udowadnia w każdym kolejnym spotkaniu Realu Madryt. Chorwat sam dobrze o tym wie, przyznając się do tego po zdobyciu z Królewskimi Superpucharu Hiszpanii. Został wtedy wybrany najlepszym piłkarzem finałowego spotkania z Athletic Bilbao. Teraz ludzie zastanawiają się, ile czasu jeszcze Modrić zdoła grać na najwyższym poziomie. I wydaje się się, że w tym momencie nie ma na to odpowiedzi.

Modrić pomimo swojego wieku nadal jest w fantastycznej formie

Chorwat chce nadal kontynuować karierę w Realu Madryt

Ancelotti chwali pomocnika za walory piłkarskie

Chorwat udowadnia, że jest jednym z najlepszych na świecie

36-letni Modrić planuje przedłużyć kontrakt z Królewskimi i dalej święcić sukcesy na Santiago Bernabeu. Teraz w klubie dzieję się wszystko z roku na rok, dlatego prawdopodobnie po rocznym przedłużeniu może przyjść kolejne o rok. I tak dalej. Pomimo sporego jak na piłkarza wieku Chorwat nadal udowadnia, że jest jednym z najlepszych na świecie. Zawdzięcza to swojej niezwykłej dyscyplinie i metodyce pracy. Przy pomocy klubowych pracowników i zaufanego kręgu śmiało można powiedzieć, że “chodzi jak w szwajcarski zegarek”.

To nie jest normalne, że zawodnik w tym wieku nie wykazuje żadnych oznak regresu formy. W tym samym czasie takie gwiazdy futbolu jak Xavi Hernandez czy Andres Iniesta kontynuowali swoje kariery na dużo niższym poziomie. To tylko podkreśla, jak mocny jest obecnie Chorwat.

Luka Modrić w tym sezonie wystąpił w 24 spotkaniach i trzeba zaznaczyć, że był obecny w każdym istotnym spotkaniu Królewskich. Ani razu złapał kontuzji, ani razu też nie odpoczywał. Jest jednym z najważniejszych piłkarzy w układance Carlo Ancelottiego, a wielu uważa, że jest lepszy piłkarsko niż parę lat temu.

Szkoleniowiec Realu Madryt uważa również, że Modrić to gracz, który zna siebie coraz lepiej. Więcej widzi na boisku, zachowuje się inteligentniej, a jego gra jest jeszcze przyjemniejsza dla oka. Fizycznie również wygląda bardzo i to nieważne czy w czasie meczu czy na treningu daje z siebie wszystko.

