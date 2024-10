Już dzisiaj wieczorem Real Madryt zmierzy się z FC Barceloną w ramach El Clasico. Oto przewidywane składy na to spotkanie wg. dziennika "Marca"

Joan Gosa/Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Kto zagra w El Clasico?

Już dziś wieczorem odbędzie się długo wyczekiwany mecz pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną. Starcie to nazywane jest El Clasico i wszystko wskazuje na to, że czeka nas niezwykle emocjonujący mecz. Pierwszy raz od kilku spotkań bardzo trudno wskazać faworyta tej rywalizacji, bowiem obie ekipy w tym sezonie radzą sobie bardzo, ale to bardzo dobrze.

Wideo: Real Madryt i FC Barcelona dają nieśmiertelność piłkarską

Duma Katalonii jest najlepszą ofensywą ligi, zaś Królewscy mają tylko siedem straconych bramek. Trudno więc jednoznacznie powiedzieć, na czują korzyść może się to spotkanie potoczyć. Atutem Realu Madryt wydaje się własne boisko, ale gracze ze stolicy mają swoje problemy kadrowe. Podobnie jednak ma się to w przypadku Barcelony. Dlatego też składy nie będą tymi najmocniejszymi.

Przewidywane składy na El Clasico wg. dziennika “Marca”

Real Madryt: Łunin – Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy, Valverde, Tchouameni, Modrić, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe.

FC Barcelona: Pena – Kounde, Inigo Martinez, Cubarsi, Balde, Casado, Pedri, Olmo, Raphinha, Yamal, Lewandowski.

*Reklama Oglądaj EL CLASICO ZA DARMO w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Czytaj więcej: El Clasico w liczbach. Rekordy w historii meczów Real Madryt – Barcelona