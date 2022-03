fot. PressFocus Na zdjęciu: Frenkie De Jong

Frenkie De Jong ma kontrakt ważny z FC Barceloną do końca czerwca 2026 roku. Holender już jednak dał do zrozumienia, że jest otwarty na parafowanie nowej umowy. 24-latek trafił do ekipy z Camp Nou w 2019 roku.

Frenkie De Jong w tym sezonie jest jednym z pewniejszych punktów Barcelony

Holender w wywiadzie z Ziggo Sport nie szczędził pochlebnych słów na temat życia w Hiszpanii

24-latek dał do zrozumienia, że jest gotowy podpisać nowy kontrakt z Katalończykami

De Jong szczęśliwy w Barcelonie

Frenkie De Jong dołączył do Barcelony z Ajaxu za ponad 80 milionów euro. Reprezentant Holandii nie ukrywa, że jest bardzo zadowolony z gry w szeregach Katalończyków.

– Życie w Barcelonie jest wspaniałe. Nie sądzę, aby było na świecie dużo lepszych miejsc do życia. Prawdopodobnie jestem gotowy przedłużyć kontrakt z klubem o sześć lat – mówił De Jong cytowany przez Ziggo Sport.

W trakcie trwającego sezonu holenderski pomocnik wystąpił łącznie w 35 meczach, w których strzelił cztery gole, a ponadto zaliczył cztery asysty. Okazję do poprawienia bilansu zawodnik będzie miał już w niedzielę, gdy Katalończycy w hicie La Liga zmierzą się z Realem Madryt.

Barcelona plasuje się obecnie na trzecim miejscu w tabeli ligi hiszpańskiej. Podopieczni Xaviego Hernandeza legitymują się dorobkiem 51 punktów na koncie. Na czwartym miejscu znajduje się z kolei Atletico Madryt, mający taki sam dorobek punktowy co team z Camp Nou.

Czytaj więcej: LE: Barcelona i Atalanta grają dalej, skandal w Stambule – podsumowanie 1/8 finału