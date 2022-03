LE: Barcelona i Atalanta grają dalej, skandal w Stambule – podsumowanie 1/8 finału

PressFocus Na zdjęciu: Atalanta

Zakończyły się już pierwsze cztery rewanżowe spotkania 1/8 finału Ligi Europy. Niespodzianek nie było. Do kolejnej rundy awansowała Barcelona, Atalanta, Braga oraz Glasgow Rangers. Niestety sportowe emocje przyćmił skandal na trybunach w Stambule z udziałem miejscowych kibiców, którzy rzucali butelki z wodą w kierunku graczy Dumy Katalonii.

Niespodzianek nie było

W ćwierćfinale Ligi Europy zagra Barcelona, Atalanta, Rangers oraz Braga

Skandal na trybunach w Stambule

Skandal w Stambule przyćmił dobre widowisko

W najciekawszym spotkaniu 1/8 Ligi Europy Barcelona pokonała w Stambule Galatasaray 2:1. Spotkanie od pierwszych minut było bardzo emocjonujące i trzymało w napięciu. Dość nieoczekiwanie na prowadzenie wyszli gospodarze, którzy za sprawą Marcao mogli cieszyć się ze zdobytego gola. Później na murawie błyszczeli już zawodnicy z Hiszpanii. Jeszcze przed przerwą po świetnej indywidualnej akcji wyrównał Pedri, a tuż po zmianie stron wynik spotkania ustalił Aubameyang. Duma Katalonii zasłużenie awansowała do kolejnej rundy Ligi Europy.

Kilka minut przed końcem spotkania doszło do skandalu na trybunach z udziałem miejscowych kibiców, którzy zaczęli rzucać butelkami z wodą w kierunku piłkarzy blaugrany. Sytuację można porównać do zdarzeń jakie miały miejsce przy okazji meczu Albania – Polska. Zirytowany postawą fanów Jordi Alba wykopał piłkę w trybuny, co jeszcze bardziej podgrzało atmosferę. Na boisku zrobiło się spore zamieszanie, a arbiter przerwał na parę chwil mecz. Na szczęście obyło się bez zamieszek i piłkarze mogli dokończyć spotkanie.

Awans Atalanty w Leverkusen, Glasgow Rangers i Braga zgodnie z planem

Atalanta Bergamo nie bez problemów rozprawiła się z Bayerem Leverkusen 1:0. Po dość niemrawej pierwszej części gry, druga przyniosła wiele emocji. Niemiecki zespół wyszedł zupełnie odmieniony na drugą połowę, dzięki czemu mieliśmy sporo emocji na boisku. Gospodarze nie potrafili jednak udokumentować swojej przewagi, co zemściło się w doliczonym czasie gry. Decydującego gola na wagę zwycięstwa i awansu zdobył Jeremi Boga.

Glasgow Rangers mieli trzybramkową przewagę z pierwszego spotkania i mimo porażki w Belgradzie 1:2 również zameldowali się w ćwierćfinale Ligi Europy. W czwartym spotkaniu Monaco zremisowało 1:1 z Bragą. Goście objęli prowadzenie w 20 minucie za sprawą Ruiza. Zespół z południa Francji wyrównał w ostatnich minutach meczu, a do siatki trafił Disasi. O awansie do kolejnej rundy przeważył pierwszy mecz rozegrany w Portugalii, który Braga wygrała 2:0.

Wyniki 1/8 finału Ligi Europy

Galatasaray – Barcelona 2:1 (1:1)

Marcao (28′) – Pedri (37′), Aubameyang (50′)

Pierwszy mecz: 0:0. Awans: Barcelona

Bayer Leverkusen – Atalanta Bergamo 0:1 (0:0)

Boga (90′)

Pierwszy mecz: 2:3. Awans: Atalanta

Crvena Zveda – Glasgow Rangers 2:1 (1:0)

Ivanić (10′), El Fardou Ben(90′) – Kent (56′)

Pierwszy mecz: 0:3. Awans: Glasgow Rangers

Monaco – Braga 1:1 (0:1)

Disasi (90′ )Ruiz (20′)

Pierwszy mecz: 0:2. Awans: Braga