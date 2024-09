Real otrzyma wsparcie w linii obrony. Ancelotti zachwycony

David Alaba właśnie rozpoczął treningi na murawie - przekazał portal Madrid Xtra. Wygląda na to, że rehabilitacja 32-letniego obrońcy jest już na ostatniej prostej i zawodnik lada chwila wróci do gry. To fantastyczne wieści dla Carlo Ancelottiego.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

David Alaba wznowił treningi na murawie

David Alaba od połowy grudnia poprzedniego roku musi pauzować z powodu poważnej kontuzji. 32-letni środkowy obrońca wówczas zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, a tego typu uraz zawsze wiąże się z bardzo długą absencją. Z obozu Realu Madryt płyną jednak świetne wieści w sprawie aktualnego stanu zdrowia etatowego reprezentanta Austrii.

Jak donosi portal “Madrid Xtra”, stoper wznowił bowiem treningi na murawie, co jest wielkim krokiem piłkarza w procesie rehabilitacji. Zawodnik niedługo powinien więc wrócić do gry, a to będzie znakomita informacja dla Carlo Ancelottiego. Włoski szkoleniowiec obecnie tak naprawdę ma do dyspozycji tylko Edera Militao oraz Antonio Rudigera.

🚨 BREAKING: David Alaba is now running on grass. pic.twitter.com/iSdeSB9lgC — Madrid Xtra (@MadridXtra) September 30, 2024

David Alaba z powodzeniem występuje w barwach zespołu Królewskich od lipca 2021 roku. Mierzący 180 centymetrów defensor przeprowadził się do stolicy Hiszpanii na zasadzie wolnego transferu po tym, jak wygasł jego kontrakt z niemieckim Bayernem Monachium.

105-krotny reprezentant Austrii, który równie dobrze może zagrać na lewej obronie oraz w środku pola, w koszulce Realu Madryt rozegrał łącznie 102 spotkania, zdobył 5 bramek i zaliczył 9 asyst. 32-letni stoper z ekipą Los Blancos zdążył dwukrotnie wygrać Ligę Mistrzów.

Aktualna umowa Davida Alaby z Realem Madryt obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku.