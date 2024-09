Barcelona wypożyczy młodzieżowca? Chce go znany klub

ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze FC Barcelony

Borussia Dortmund ruszy po Domingueza?

Sergi Domínguez to młody, środkowy obrońca Barcelony. Wraz z początkiem sezonu 2024/25 zaczął dostawać szanse w pierwszym składzie. 19-letni obrońca rozegrał 183 minuty w czterech meczach.

Wyszkolony w La Masía, Domínguez jest uważany za jeden z najbardziej obiecujących piłkarzy młodzieżowej drużyny Blaugrany. Jego talent wzbudził zainteresowanie kilku klubów w Hiszpanii i Europie.

Pomimo młodego wieku Hiszpan wyróżnił się dojrzałością na boisku oraz umiejętnością przewidywania ruchów napastników. Dzięki tym cechom zyskał zaufanie sztabu trenerskiego Barcelony, który stopniowo wprowadzał go do pierwszej drużyny. Jednak jeśli chciałby móc regularnie grać i zdobywać doświadczenie musi pomyśleć o wypożyczeniu.

Wśród klubów, które uważnie monitorują sytuację Sergiego Domíngueza, znajduje się Borussia Dortmund – klub z osiągnięciami w rozwijaniu młodych talentów. Świetnie znanym przykładem jest Ousmane Dembele, który to właśnie z BVB trafił do Barcy przed transferem do PSG lub Erling Halaand, który obecnie gra w Manchesterze City. Niemcy byliby zainteresowani Hiszpanem do wzmocnienia swojej obrony.

Z drugiej strony w Hiszpanii kluby takie jak Las Palmas i Leganés również wykazały zainteresowanie nabyciem jego usług, chcąc pozyskać wysokiej jakości obrońcę, który mógłby rozwijać się bez przeprowadzki do innego kraju.

