Pressfocus Na zdjęciu: Dani Ceballos

Ze względu na kontuzję stawu skokowego, Dani Ceballos nie miał jeszcze okazji do gry w sezonie 2021/2022. Hiszpański pomocnik najchętniej przeniósłby się do Realu Betis Sewilla, ale z różnych względów w chwili obecnej ten transfer jest niemożliwy.

Dani Ceballos latem wrócił do Realu Madryt po dwóch latach spędzonych w Arsenalu

W pierwszej części sezonu 2021/2022 nie rozegrał jednak jeszcze żadnego spotkania, ze względu na kontuzję stawu skokowego

Uraz powoduje, że zimą hiszpański pomocnik raczej pozostanie na Santiago Bernabeu

Niechciany w Arsenalu, nieprzydatny w Realu

Latem 2021 r. Dani Ceballos, po dwóch latach spędzonych na wypożyczeniu w Arsenal FC, wrócił do Realu Madryt. Na The Emirates Stadium, 25-letni pomocnik zaliczył dobry początek, ale z każdym miesiącem spisywał się coraz gorzej. Jego bilans w ciągu 24 miesięcy spędzonych w Premier League nie powala na kolana (77 meczów – 2 gole i 5 asyst). Nic dziwnego więc, że działacze Kanonierów nie zdecydowali się zatrzymać u siebie na stałe mistrza Europy U-21 z 2019 r.

Sęk w tym, że pożytku z Ceballosa nie ma na razie na Santiago Bernabeu. Gracz Los Blancos nabawił się kontuzji stawu skokowego w czasie Igrzysk Olimpijskich 2020 w Pekinie, przez co do tej pory jeszcze nie było mu dane pojawić się na boisku. 11-krotny reprezentant Hiszpanii wrócił już co prawda do zdrowia, ale Carlo Ancelotti zamierza powoli wprowadzać go do gry.

Przeczytaj również: Dani Ceballos bierze pod uwagę wypożyczenie

Pellegrini zadowolony z kadry

Zainteresowanie Ceballosem wykazuje jego był klub – Real Betis (w latach 2014-2017 w jego barwach Hiszpan rozegrał 98 spotkań). Los Verdiblancos to rewelacja sezonu 2021/2022 w La Liga. Podopieczni Manuelle Pellegriniego po 18. kolejkach rozgrywek ligi hiszpańskiej zajmują 3. miejsce w tabeli i są na najlepszej drodze, aby po 17 latach przerwy, powrócić do Ligi Mistrzów.

Pellegrini jednak już zapowiedział, że Real Betis o swojego byłego gracza może się upomnieć najwcześniej latem. Obecnie, mając na uwadze brak praktyki meczowej, jego transfer obarczony byłby zbyt dużym ryzykiem. Poza tym na Estadio Benito Villamarin działacze nie planują zimą żadnych transferowych ruchów. Taka sytuacja najlepiej zatem odpowiada Realowi, bo w walce na trzech frontach, Ancelotti będzie miał do dyspozycji piłkarza, który w razie potrzeby będzie mógł zastąpić kogoś z tria Casemiro – Toni Kroos – Luka Modrić.