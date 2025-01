fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Ceballos zostaje w Realu

Przyszłość Daniego Ceballosa w Realu Madryt była tematem medialnych dywagacji w ostatnich tygodniach. Łączono go z powrotem do Betisu, który był wyraźnie zainteresowany ponowną współpracą. Sam zawodnik jednak postanowił kontynuować swoją karierę na Santiago Bernabéu przynajmniej do końca sezonu.

Zobacz: Zachwyt nad Realem Madryt. “Organizacyjnie są w najmocniejszym punkcie”

Pomimo niewielkiej liczby minut na boisku i pojawiających się plotek o możliwym transferze, Ceballos zadeklarował, że chce walczyć o swoje miejsce w składzie. Przeciwko Las Palmas Carlo Ancelotti dał mu szansę gry od pierwszej minuty. Po zakończonym meczu Hiszpan zaznaczył, że nigdzie się nie wybiera, dementując tym samym doniesienia transferowe.

🚨 Dani Ceballos: “I will STAY at Real Madrid till end of the season.” pic.twitter.com/yCE0BoHocv — Madrid Zone (@theMadridZone) January 19, 2025

Ceballos na początku sezonu grał niewiele, a później zdołał wkupić się w łaski włoskiego szkoleniowca, który wystawiał go coraz częściej. Obecnie wydaje się, że ten jest istotnym punktem drużyny, choć w kluczowych meczach zapewne dalej będzie zasiadał na ławce rezerwowych. Nie wpływa to natomiast na jego decyzję o najbliższej przyszłości – ten sezon dokończy w barwach Królewskich.

To dobra informacja dla Realu Madryt, który od dawna mierzy się z problemami zdrowotnymi. Ancelotti będzie miał do dyspozycji większą liczbę piłkarzy w środku pola. Hiszpan wykorzysta z kolei kontuzję Eduardo Camavingi, gdyż ubywa mu jeden rywal do miejsca w składzie.