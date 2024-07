PA Images / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Media: Ferland Mendy przedłuży kontrakt z Realem Madryt

Wszystko wskazuje na to, że Ferland Mendy będzie kontynuował swoją karierę w Realu Madryt. 29-letni lewy obrońca jest bowiem bliski przedłużenia kontraktu z Królewskimi. Ogłoszenia porozumienia możemy spodziewać się w najbliższych dniach – przekazał ceniony dziennikarz Jose Felix Diaz na łamach hiszpańskiego dziennika “MARCA”.

Co ciekawe, pozostanie bocznego defensora w stolicy Hiszpanii nie wyklucza transferu Alphonso Daviesa. Jeśli kanadyjski wahadłowy nie podpisze nowej umowy z Bayernem Monachium, to temat jego przeprowadzki na Santiago Bernabeu może wrócić jeszcze w tym letnim okienku transferowym lub za rok, gdy byłby do wzięcia za darmo.

Wielkim orędownikiem zatrzymania Ferlanda Mendy’ego w zespole Los Blancos był szkoleniowiec zdobywców Ligi Mistrzów, czyli Carlo Ancelotti. Włoski trener jest zachwycony postawą dziesięciokrotnego reprezentanta Francji, który ma za sobą doskonały sezon. 29-latek w minionej kampanii rozegrał 37 meczów i strzelił 1 gola.

Lewy obrońca w barwach Realu Madryt z powodzeniem występuje od lipca 2019 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Santiago Bernabeu za 48 milionów euro z Olympique’u Lyon. Ferland Mendy od tamtej pory dwukrotnie wygrał Ligę Mistrzów oraz sięgnął po trzy mistrzostwa Hiszpanii.

Warto dodać, że obecny kontrakt Francuza obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Nowy zapewne będzie długoterminowy, choć szczegółów nie znamy.