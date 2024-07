Real Madryt planuje hit transferowy. Absolutna legenda na celowniku

Real Madryt jest zainteresowany pozyskaniem Matsa Hummelsa. Jak informuje La Gazzetta dello Sport, Królewscy podchodzą do sprawy bardzo poważnie.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Mats Hummels na celowniku Realu Madryt

Real Madryt wciąż analizuje rynek transferowy w poszukiwaniu środkowego obrońcy, bo aktualna sytuacja kadrowa na tej pozycji nie jest najlepsza. Carlo Ancelotti ma do dyspozycji Edera Militao, Antonio Ruedigera i Jesusa Vallejo. Patrząc na długość sezonu, jest to zdecydowanie za mało opcji.

W ostatnim czasie Real przegrał wyścig z Manchesterem United o zakontraktowanie Leny’ego Yoro. W związku z tym Królewscy rozpatrują inne opcje, a najnowsze wieści w tej sprawie przekazała La Gazzetta dello Sport.

Ceniony włoski serwis sportowy informuje, że Real Madryt poważnie zainteresował się Matsem Hummelsem. Niemiecki defensor jest obecnie bez klubu, po tym jak jego kontrakt z Borussią Dortmund dobiegł końca. Taka sytuacja oznacza, że transfer byłby łatwy do finalizacji, ponieważ do porozumienia potrzebne będą tylko indywidualne kwestie kontraktu. Zawodnika kusi także włoska Bologna, która szykuje się do gry w Lidze Mistrzów.

Pod koniec sezonu 2023/2024 Mats Hummels udowodnił, że pomimo wieku potrafi grać na najwyższym poziomie. Jeśli Real rzeczywiście chciałby Niemca, to zapewne zaoferowałby mu rok kontraktu. To norma dla doświadczonych piłkarzy, którzy po każdym sezonie mogą myśleć o zakończeniu kariery. Dodajmy, że w grudniu Niemiec skończy 36 lat.

Mats Hummels ma na swoim koncie wiele sukcesów. Dwukrotnie zdobył mistrzostwo Niemiec z Borussią Dortmund oraz cztery razy z Bayernem Monachium. Hummels wygrał także trzy Puchary Niemiec (dwa z BVB, jeden z Bayernem). Jednak jego największym osiągnięciem jest zdobycie mistrzostwa świata z reprezentacją Niemiec w 2014 roku.

