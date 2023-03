PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt znowu stracił punkty

Barcelona ucieka Królewskim

Ancelotti narzeka na skuteczność swojej ekipy

“Musimy walczyć do końca”

Real Madryt bezbramkowo zremisował w wyjazdowym spotkaniu z Realem Betis w ramach 24. kolejki La Ligi. Królewscy po raz kolejny bili głową w mur i nie potrafili odnaleźć drogi do bramki rywala.

Trener Los Blancos Carlo Ancelotti uważa, że jego zawodnicy powinni mniej dryblować i klepać piłkę, a więcej razy decydować się na strzały. Włoski szkoleniowiec podkreśla jednak, że Real Madryt pomimo 9-punktowej straty do Barcelony do końca będzie walczyć o obronę mistrzostwa.

– Zdecydowanie brakowało nam skuteczności. W pierwszej połowie mecz był bardziej otwarty i dlatego mogło być więcej rozwiązań do tworzenia sobie szans. W tej chwili nasz zespół nie jest efektywny. Za dużo dryblujemy oraz klepiemy, a za mało oddajemy strzałów – powiedział Carlo Ancelotti.

– To wszystko kosztowało nas brak zdobycia gola w ostatnich trzech meczach. Dzisiaj mieliśmy trzy lub cztery szanse, żeby wygrać to spotkanie. W obronie wyglądaliśmy bardzo dobrze, problemem jest atak. Przewaga Barcelony jest duża, ale musimy walczyć do końca – zakończył Włoch.

