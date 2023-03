PressFocus Na zdjęciu: Sergio Busquets

Busquets wciąż czeka na oficjalną ofertę Barcelony ws. przedłużenia kontraktu

Juanmarti donosi, że Hiszpan będzie musiał przystać na znacznie niższe wynagrodzenie

Negocjacje mają rozstrzygnąć się w marcu

Barcelona chce zatrzymać Busquetsa, ale na swoich warunkach

Z każdym dniem zbliżającym się do wygaśnięcia kontraktu Sergio Busquetsa, Barcelona będzie musiała działać szybko, aby zatrzymać go w klubie. 34-latek jest postrzegany jako kluczowy element taktycznej układanki Xaviego na Spotify Camp Nou, a menedżer chce zatrzymać swojego kapitana jeszcze przez co najmniej rok.

Chociaż formalne rozmowy w sprawie nowego kontraktu jeszcze się nie odbyły, Toni Juanmarti twierdzi, że Duma Katalonii poinformowała Busquetsa, że chcą odnowić jego kontrakt na kolejny rok. Jednak dzięki nowej umowie zarobki byłego reprezentanta Hiszpanii spadłyby trzykrotnie poniżej tego, co obecnie zarabia.

Barcelona przekazała Busquetsowi, że chcą aby został jeszcze na jeden sezon z wynagrodzeniem trzy raz mniejszym niż obecnie. [@tjuanmarti] (1️⃣) — BarcaInfo (@_BarcaInfo) March 6, 2023

Doświadczony pomocnik gra praktycznie w każdym meczu, w którym jest do dyspozycji, a biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczną klubu, pozyskanie następcy byłego reprezentanta Hiszpanii może być trudnym zadaniem dla blaugrany. Wszystkie te czynniki skłoniły Barcę do zaproponowania nowej umowy Busquetsowi.

Jednocześnie Barcelona musi liczyć się z problemem finansowego Fair Play i koniecznością obniżenia budżetu płacowego o co najmniej 150-200 mln euro przed kolejnym sezonem.

Zobacz również: Barcelona nie potrafi “dobić” rywala, ciekawa statystyka Katalończyków