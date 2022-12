fot. PressFocus Na zdjęciu: Karim Benzema

Real Madryt w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej poinformował, że Karim Benzema wrócił do treningów. Francuz zakończył już rehabilitację po kontuzji biodra.

Real Madryt opublikował dobrą wiadomość dla swoich kibiców

Do treningów z drużyną wrócił Karim Benzema

34-letni napastnik był wyłączony z gry od 2 listopada

Benzema wrócił do treningów

Real Madryt pod koniec roku wróci do gry po przerwie z powodu mistrzostw świata. Wszystko wskazuje na to, że do dyspozycji trenera Carlo Ancelottiego będzie także Karim Benzema.

Francuski napastnik z powodu kłopotów zdrowotnych nie mógł wziąć udziału w mistrzostwach świata. Z komunikatu Realu Madryt można jednak wywnioskować, że kontuzja Benzemy została już wyleczona.

Zdobywca Złotej Piłki za 2022 rok nie jest jedynym zawodnikiem, który wrócił do treningów po urazie. Podobnie wygląda sytuacja z Davidem Alabą.

Benzema od 19 października rozegrał tylko jedno spotkanie. Miało to miejsce 2 listopada w ramach Ligi Mistrzów przeciwko Celtikowi.

W tym sezonie 34-letni piłkarz wystąpił łącznie w 15 spotkaniach. Benzema zdobył w nich siedem bramek. Ponadto na koncie piłkarza znalazła się jedna asysta. Zawodnik ma kontrakt ważny z Królewskimi do końca czerwca 2023 roku.

