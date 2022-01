Pressfocus Na zdjęciu: Karim Benzema

W powszechnej opinii ekspertów, Karim Benzema to obecnie najlepszy, obok Roberta Lewandowskiego, napastnik na świecie. Francuski atakujący nie uważa jednak, aby coś zmieniło się w jego grze w ostatnim czasie.

Karim Benzema w ostatnich latach zrobił gigantyczny postęp

Cała ofensywa Realu Madryt opiera się na 34-letnim napastniku

Sam zainteresowany nie widzi jednak specjalnych zmian w swojej grze

Benzema w drodze po rekord

Po odejściu Cristiano Ronaldo, wszystko na Santiago Bernabeu kręci się wokół osoby Karima Benzemy. To od Francuza zależy gra Realu Madryt. Dobitnie pokazują to jego statystyki indywidualne. W sezonie 2021/2022 francuski napastnik zdążył strzelić już 23 gole we wszystkich rozgrywkach. W poprzednich latach liczba jego bramek przedstawiała się następująco: 30, 27, 30. 34-letni atakujący jest zatem na najlepszej drodze, aby pobić swój rekord trafień w barwach Los Blancos.

Sam Benzema jednak nie uważa, że jego styl uległ w ostatnim czasie jakiejś drastycznej zmianie, co podkreślił w rozmowie z “France Football”. Przyznał również, że kibice i eksperci zbyt dużą wagę przywiązują do liczb i statystyk.

Piłka nożna sportem statystyk

– Oczywiście, strzelam ostatnio dużo goli, ale nie widzę, aby coś zmieniło się w mojej grze. W dalszym ciągu jestem tym samym zawodnikiem – uważa 94-krotny reprezentant Francji.

– Widzę także, że nie zawracamy sobie głowy patrzeniem na to, co kto robi w czasie gry, tylko kto strzelił gola. A następnego dnia, tego kogoś uważamy za najlepszego piłkarza na świecie. Zdarzało mi się to nie raz – nie rozgrywałem dobrego spotkania, ale trafiłem do siatki. Nie lubię tego rodzaju ocen. Niemniej, tak już zawsze będzie. Piłka nożna stała się sportem, w którym dużą wagę przywiązujesz do statystyk – dodał.