BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Jude Bellingham

Del Piero komplementuje Jude’a Bellinghama

Złota Piłka to najważniejsze indywidualne wyróżnienie w światowym futbolu, które w ostatnich latach było ściśle powiązane z nagrodą FIFA World Player of the Year. To sprawiło, że nagroda stała się bardziej przewidywalna, a wielkie nazwiska miały zagwarantowane głosy.

Real Madryt wygrał LaLigę i Ligę Mistrzów w tym sezonie. Znaczny udział w sukcesach Królewskich miał Jude Bellingham, który rozegrał znakomitą kampanię. Według Alessandro Del Piero to właśnie Anglik powinien otrzymać Złotą Piłkę. Włoch wyjaśnił powody swojego wyboru w rozmowie z “Sky Sports”.

– Złota Piłka nie powinna być związana tylko z wygranymi i porażkami, ale z rzeczywistą skutecznością zawodnika w drużynie oraz jego wpływem na zespół. Przechodzimy przez erę, w której Ronaldo i Messi dominowali. Często zasłużenie, ale nie zawsze. Bywały sytuacje, w których inni zawodnicy powinni byli otrzymać nagrodę – uważa Del Piero.

– Mistrzostwa Świata i Europy powinny mieć znaczenie do pewnego stopnia. To wielkie turnieje, ale jeśli Złota Piłka ma oceniać cały rok, to musi brać pod uwagę również inne aspekty. Jest wielu zawodników, którzy mają niesamowite sezony. Chcę jasno powiedzieć, że czasami mylimy się, myśląc, że Złota Piłka powinna trafić do absolutnie najzdolniejszego zawodnika, ale nie o to w niej chodzi – dodał.

Jude Bellingham wkrótce skończy 21 lat i jest rewelacją tego sezonu w Realu Madryt. Zdobył 23 bramki i zanotował 12 asyst w 41 meczach. Jego znakomita forma sprawia, że jest poważnym kandydatem do Złotej Piłki.

Zobacz również: “Real Madryt: mistrzowie finałów czy królowie iluzji?” Ostry komentarz dziennikarza