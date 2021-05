FC Barcelona zremisowała na wyjeździe z Levante w meczu 36. kolejki La Liga 3:3. Chociaż drużyna z Camp Nou do przerwy prowadziła 2:0, to tuż po zmianie stron przez chwilowe rozluźnienie przewaga została błyskawicznie roztrwoniona. Ousmane Dembele w drugiej połowie jeszcze raz wyprowadził Blaugranę na prowadzenie, ale piłkarze Granotes znów zdołali doprowadzić do wyrównania, pozbawiając być może Katalończyków szans na tytuł.

Barca do przerwy zgodnie z planem

FC Barcelona przed startem spotkania była jedną z czterech ekip, które liczyły się w walce o mistrzowski tytułu. Podopieczni Ronalda Koemana mieli szansę na to, aby przy ewentualnym zwycięstwie objąć prowadzenie w tabeli La Liga. Gospodarze potrzebowali natomiast punktu, aby zapewnić sobie już matematycznie utrzymanie w lidze. Emocji zatem nie mogło zabraknąć.

W pierwszej połowie Blaugrana wywiązała się z roli faworyta, będąc zespołem dominującym. Łącznie Katalończycy mieli 11 sytuacji strzeleckich, oddając cztery celne strzały. Po dwóch próbach piłka wylądowała w siatce. Wynik rywalizacji otworzył w 25. minucie Lionel Messi, który oddał efektowne uderzenie z mniej więcej 14 metrów z lewej nogi.

Walka o tytuł w Hiszpanii trwa! ⚽ @FCBarcelona bardzo potrzebuje dziś trzech punktów, a takie otwarcie w wykonaniu Leo Messiego tylko może to ułatwić 🔥

Tymczasem w 34. minucie Pedri podwyższył prowadzenie Dumy Katalonii, wykorzystując podanie od Ousmane Dembele. 18-latek oddał strzał do praktycznie pustej bramki, dzięki czemu Francuz zaliczył trzecią asystę w sezonie. Tym samym na przerwę Blaugrana udała się z dwubramkową zaliczką, będąc też liderem hiszpańskiej ekstraklasy.

Barcelona wypisała się z wyścigu po tytuł?

W drugiej połowie stało się natomiast coś, co było trudne do wyjaśnienia. Najpierw w 57. minucie Gonzalo Melero strzałem głową strzelił gola kontaktowego. Tymczasem w 59. minucie Jose Morales doprowadził do wyrównania, wyróżniając się przytomnością umysłu. W szeregi gości wkradła się nerwowość.

Gdy wydawało się, że Barca może zaliczyć podobną wpadkę, jak w starciu z Granadą (1:2), to sprawy w swoje nogi wziął Dembele. Skrzydłowy ekipy z Camp Nou oddał strzał w lewy górny róg bramki rywali i było 3:2 dla Barcy. Niemniej w 81. minucie trzeciego gola dla Levante strzelił Sergio Leon i ostatecznie faworyt stracił punkty na Estadi Ciutat de Valencia, remisując 3:3.