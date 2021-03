Mikel Arteta w ostatnich dniach był wymieniany w gronie kandydatów do zastąpienia Ronalda Koemana na stanowisku trenera Barcelony. Hiszpański szkoleniowiec nie chce jednak komentować tych doniesień i zapewnia, że jest w pełni skoncentrowany na pracy w Arsenalu.

FC Barcelona. Nowy prezydent, nowy trener?

Hiszpańskie media poinformowały niedawno, że zatrudnieniem Artety na stanowisku szkoleniowca Dumy Katalonii zainteresowany Joan Laporta – jeden z kandydatów na nowego prezydenta klubu. Prezydenckie wybory w klubie z klubie z Camp Nou odbędą się 7 marca.

– Zawsze będą spekulacje, gdy w Barcelonie są wybory. To wielki klub. Oczywiście wychowałem się tam jako zawodnik i zawsze będą z nim wiązany. Jestem jednak w pełni skoncentrowany na pracy, którą mam tutaj do wykonania, a mamy wiele do zrobienia i naprawdę się tym cieszę – powiedział Arteta, cytowany przez ESPN.

– Dziś i jutro jestem menedżerem Arsenal FC. Jestem z tego naprawdę zadowolony. I chcę osiągnąć znacznie lepsze wyniki niż te, które osiągnęliśmy – kontynuował hiszpański szkoleniowiec.

Arteta nie rozmawia z Arsenalem o nowym kontrakcie

Obecna umowa Artety z londyńskim klubem obowiązuje jeszcze przez dwa lata. Na razie nie doszło jednak żadnych rozmów w sprawie jej przedłużenia.

– Nie. Jesteśmy w środku sezonu, mamy o co grać i w tej chwili nie jest to priorytetem. Wszystko jest dobrze w tej kwestii. Mam kontrakt, jestem tutaj szczęśliwy i nie sądzę, żeby to było coś pilnego – powiedział Arteta.

Aktualnie Kanonierzy przygotowują się do ligowego spotkania z Burnley, które rozegrane zostanie w najbliższą sobotę.



