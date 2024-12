Barcelona zarejestruje Olmo! Laporta znalazł sposób

Maciej Rogowski / Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Dani Olmo i Joan Laporta

Barcelona wygrała wyścig z czasem

FC Barcelona nadal mierzy się z problemami finansowymi. Notowań klubu nie poprawiło podpisanie nowej umowy z Nike – finansowe korzyści z porozumienia ze światowym gigantem odzieżowym będą zauważalne w “przyszłości”. Jednak na razie Blaugrana ciągle jest daleka od idealnej sytuacji budżetowej. To sprawiło, że pod znakiem zapytania stanęła rejestracja Daniego Olmo i Pau Victora na drugą część sezonu.

Wideo: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Pojawiło się spore ryzyko, że wspomniany duet w styczniu opuści klub. Władze Dumy Katalonii zostały postawione przed ścianą – albo znajdą środki pozwalające na utrzymanie piłkarzy w klubie, albo w nowy rok Hansi Flick wejdzie z osłabioną kadrą. Chociaż wydawało się, że Barcelona faktycznie może stracić Olmo i Victora, Marca twierdzi, że Joan Laporta znalazł sposób na rejestrację zawodników.

Prezes Barcy znalazł chętnych na loże VIP na remontowanym stadionie Camp Nou. Laporta osiągnął kompletne porozumienie z arabskimi firmami. Dzięki temu na konto klubu wpłynie 100 milionów euro, a kwota ta pozwoli na rejestrację Daniego Olmo i Pau Victora. Do finalizacji brakuje “tylko” przelewu, ale nic nie wskazuje na to, by inwestorzy z Arabii Saudyjskiej wycofali się z negocjacji.

Pełna dokumentacja ma zostać przesłana do La Liga w poniedziałek. Już jutro Barcelona powinna ogłosić, że wspomniani piłkarze będą kontynuowali karierę w stolicy Katalonii.