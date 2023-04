Barcelona w opałach. Dwóch graczy odrzuciło propozycję obniżki zarobków

FC Barcelona marzy o sprowadzeniu Leo Messiego, jedna nie będzie to możliwe, dopóki Blaugrana nie spełni warunków Finansowego Fair Play. By sprostać wymaganiom ligi, Katalończycy szukają cięć budżetowych i zaproponowali dwóm piłkarzom obniżenie wynagrodzenie. Zgodnie z doniesieniami Daily Mail zawodnicy odrzucili taką możliwość.

PressFocus Na zdjęciu: Andreas Christensen (FC Barcelona - Rayo Vallecano)

FC Barcelona w lecie zamierza wzmocnić kadrę Leo Messim

By tak się stało, Katalończycy muszą sprostać wymaganiom Finansowego Fair Play

W tym celu niektórym graczom zaproponowano obniżkę wynagrodzenia

Barcelona. Christensen i Kessie odrzucili propozycję obniżki płacy

FC Barcelona za wszelką cenę chce sprowadzić Leo Messiego, jednak w obecnej chwili wydaje się to niemożliwe, ponieważ Duma Katalonii nie spełnia wymagań Finansowego Fair Play. Dlatego Blaugrana szuka środków, które pozwolą jej sprostać warunkom La Liga. W tym celu władze klubu rozważają między innymi obniżkę wynagrodzeń niektórych piłkarzy, na co oczywiście muszą zgodzić się sami gracze.

Katalończycy rozmawiali już na ten temat z dwoma zawodnikami – Andreasem Christensenem i Franckiem Kessiem. Odpowiedź Duńczyka i reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej bez wątpienia nie zadowoliła osób decyzyjnych na Camp Nou. Daily Mail twierdzi, że zarówno środkowy obrońca, jak i pomocnik nie przystali na propozycję FCB i nie zamierzają wyobrażają sobie, by na ich konto miały wpływać mniejsze kwoty niż dotychczas.

Co w tej sytuacji zrobi Barcelona? Niewkluczone, że odmowa Kessiego doprowadzi do wystawienia go na listę transferową. To też jeden ze sposobów na zwiększenie budżetu. Zainteresowanie pozyskaniem 26-latka mają wyrażać kluby z Serie A.