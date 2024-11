FC Barcelona doczekała się powrotu ważnego gracza po kontuzji

Ferran Torres jest bliski powrotu na boisko po kontuzji, która wykluczyła go z gry na wiele tygodni. Jak informuje Javier Miguel z "AS", Torres nie zagra w nadchodzącym meczu Ligi Mistrzów przeciwko Brest, ale będzie gotowy na ligowe starcie z Las Palmas.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Ferran Torres wraca do gry po dłuższej przerwie

Ferran Torres doznał kontuzji mięśnia dwugłowego uda w meczu z Alaves, opuszczając boisko już po sześciu minutach gry. Diagnoza była jednoznaczna – zerwanie mięśnia, które wymagało od 24-letniego napastnika przynajmniej siedmiu tygodni przerwy. W tym czasie Barcelona musiała radzić sobie bez niego w kluczowych spotkaniach, takich jak mecze z Bayernem Monachium, Realem Madryt czy Realem Sociedad.

Zobacz wideo: Flick i Lewandowski symbolami odrodzenia Barcelony

Pomimo wcześniejszych nadziei, że Torres wróci na boisko już podczas przerwy reprezentacyjnej, klub postanowił nie spieszyć się z jego powrotem. Pierwszy trening z drużyną odbył dopiero w poniedziałek, co oznacza, że wciąż potrzebuje czasu, aby wrócić do pełnej formy meczowej.

Trener Barcelony, Hansi Flick, wyraził nadzieję, że Torres może być gotowy na mecz z Brestem. Jednak brak pełnego przygotowania po tak długiej przerwie zdecydował o tym, że napastnik nie zagra w nadchodzącym meczu Ligi Mistrzów. Klub uznał, że ważniejsze będzie, aby Torres wrócił w pełni gotowy na spotkanie La Liga z Las Palmas.

Ferran Torres to ważny piłkarz w układance Hansiego Flicka. Niemiec w kolejnych tygodniach będzie miał możliwość większej rotacji składem, dzięki jego powrotowi do gry. Jednak klub chce go wprowadzić w rytm meczowy powoli, aby nie doszło do nawrotu urazu.