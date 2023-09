fot. Imago/Sergio Ruiz Na zdjęciu: Xavi Hernandez

FC Barcelona pokazała siłę, gromiąc Betis aż 5-0

Bramki w sobotnim meczu zdobyli między innymi Robert Lewandowski, Ferran Torres czy Joao Cancelo

Xavi Hernandez przyznał, że było to jedno z najlepszych spotkań Blaugrany pod jego wodzą

Wielki występ Dumy Katalonii

Choć poprzedni sezon zakończył się zdobyciem mistrzostwa Hiszpanii, Xavi Hernandez wciąż nie może się uwolnić od krytyki mediów oraz kibiców. Pojawia się wiele zarzutów, że nie ma on odpowiednich umiejętności trenerskich do prowadzenia tak dużego klubu, jak FC Barcelona. W sobotę udało się zyskać nieco zaufania, miażdżąc przed własną publicznością Betis aż 5-0.

– Czy tak dobra gra wynikała z ustawienia z 3 napastników? Nie, zawsze gramy w ten sam sposób. Mamy różnych zawodników o różnych profilach, ale idea pozostaje taka sama.

– Ostatnio mieliśmy kilka dni na treningi, pracowaliśmy taktycznie. Dziś zdominowaliśmy silnego przeciwnika. To jedno z najlepszych spotkań, od kiedy jestem tu trenerem. To było kompletne spotkanie, było dużo pozytywnych aspektów. Trudno osiągnąć perfekcję, ale było bardzo blisko tego, co jako sztab i zawodnicy chcemy osiągnąć. To wielki dzień dla nas i kibiców – podsumował Xavi.

Wreszcie można pozytywnie mówić także o grze Roberta Lewandowskiego, który zanotował bramkę i dwie asysty. Od samego początku dobrze układa się jego współpraca z Joao Felixem i Joao Cancelo. Xavi zasugerował, że Polak może teraz częściej pozostawać na swojej pozycji, co będzie pozytywnie oddziaływać na jego występy.

– Robert Lewandowski miał dwa bardzo dobre spotkania. W Pampelunie był świetny. Uważam, że cieszy się grą. Nie musi już tak często opuszczać swojej pozycji – wyjaśnił.

