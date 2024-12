Barcelona blisko przedłużenia kontraktu z dwoma piłkarzami do 2030 roku

FC Barcelona jest krok od odnowienia umów z Pedrim oraz Gavim. Według Jose Alvareza Hayi z "El Chiringuito TV", zawodnicy pozostaną na Camp Nou do 2030 roku.

Nowe kontrakty Gaviego i Pedriego już blisko

FC Barcelona w tym tygodniu zdołała przełamać się w La Liga, po trzech meczach bez odniesionego zwycięstwa. Piłkarze Hansiego Flicka rozbili na wyjeździe Mallorcę (5:1) w ramach 19. kolejki. Cały mecz na ławce rezerwowych spędzili Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Kataloński klub jest na ostatniej prostej w negocjacjach nad nowymi kontraktami dla swoich dwóch gwiazd.

Obecny kontrakt Pedriego obowiązuje do 2026 roku, ale Barcelona planuje przedłużyć umowę o kolejne cztery lata, co zapewni 22-letniemu pomocnikowi stabilną przyszłość w drużynie. Rozmowy między przedstawicielami zawodnika a klubem wywołały duży optymizm, a ogłoszenie porozumienia ma nastąpić w najbliższym czasie. 30-krotny reprezentant Hiszpanii to kluczową postać w środku pola.

Gavi jest wychowankiem Realu Betis i na mocy nowych warunków kontrakt zawodnika ma także obowiązywać do 2030 roku. Negocjacje przebiegają pomyślnie, a finalizacja ma nastąpić jeszcze przed końcem roku. 20-letni Hiszpan w październiku wrócił na boisko, po 11-miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją. W poprzedniej kampanii zerwał więzadła krzyżowe w prawym kolanie. W tym sezonie wystąpił już w 10 meczach.

Przed Barceloną dwa wyjazdowe spotkania. Duma Katalonii zmierzy się z Betisem (7 grudnia) w La Liga, a następnie z Borussią Dortmund (11 grudnia) na Signal Iduna Park w ramach 6. kolejki Ligi Mistrzów.