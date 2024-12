Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

FC Barcelona szuka stadionu na fazę pucharową Ligi Mistrzów

FC Barcelona poszukuje stadionu do rozegrania meczów w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Klub niemal na pewno nie będzie mógł skorzystać z Estadio Montjuic, na którym obecnie występują zawodnicy. Powodem są zobowiązania Rady Miasta, które dotyczą organizacji innych wydarzeń na obiekcie w kwietniu oraz maju.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Luis Rojo, dziennikarz serwisu Marca, przekonuje, że szanse na osiągnięcie porozumienia z Radą Miasta, które pozwoliłoby grać na Estadio Montjuic, są naprawdę niewielkie. W tej sytuacji FC Barcelona musi rozglądać się za innym obiektem. Czasu jest jeszcze sporo, bo klub powinien zgłosić odpowiedni stadion do UEFA przed 21 lutego.

Jednym z rozważanych stadionów jest, należący do Espanyolu, Cornella-El Prat. Jednak w Barcelonie panuje pesymizm do tego rozwiązania – zapewne z uwagi na historyczną rywalizację obu klubów. Inne potencjalne opcje to Estadio Mestalla (obiekt Valencii) oraz Wanda Metropolitano (stadion Atletico).

FC Barcelona opóźnia powrót na Camp Nou

FC Barcelona prawdopodobnie nie zagra na Camp Nou w trakcie sezonu 2024/2025. Opóźnienia w pracach remontowych są na tyle poważne, że trudno będzie przyspieszyć cały proces. Przede wszystkim chodzi o kwestie bezpieczeństwa, a mianowicie nie ukończono m.in. wyjść ewakuacyjnych, bez których UEFA nie wyda zgody na organizację spotkań.