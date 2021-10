Barcelona pod wodzą tymczasowego trenera ponownie straciła punkty, remisując z Deportivo Alaves (1:1). Mało tego, Kun Aguero został przetransportowany do szpitala z powodu problemów z oddychaniem, a przedwcześnie boisko opuścił też Gerard Pique.

Barcelona zremisowała w sobotę z Deportivo Alaves (1:1)

Kun Aguero został przewieziony karetką do szpitala z powodu problemów z oddychaniem

Do długiej listy kontuzjowanych dołączył także Gerard Pique

Barcelona: kolejne kontuzje pogłębiają problemy kadrowe

Sobotni wieczór był ponownie nieudany dla kibiców Barcelony. Blaugrana pod wodzą tymczasowego trenera, Sergiego Barjuana zremisowała mecz z ligowym autsajderem, Deportivo Alaves (1:1). Nie jest to jednak koniec złych informacji. Spotkania nie dokończyło dwóch zawodników, którzy dołączyli do długiej listy kontuzjowanych.

Najbardziej niepokojący wydaje się przypadek Sergio Aguero. Argentyńczyk opuścił boisko przed przerwą, a zmienił go Philippe Coutinho. Jak podają katalońskie media, napastnik został natychmiast przewieziony karetką do szpitala, bo narzekał na problemy z oddychaniem. Nie wiadomo jeszcze, co mu dolega.

Spotkania nie dokończył także Gerard Pique, który w ostatnim czasie coraz częściej narzeka na urazy. Klub nie wydał jeszcze oświadczenia na temat stanu jego zdrowia, ale środkowy obrońca dołączył do długiej listy kontuzjowanych. Oprócz niego i Aguero, znajdują się na niej także Frenkie de Jong, Ansu Fati, Martin Braithwaite, Sergi Roberto, Pedri, Ronald Araujo i Ousmane Dembele. Przed Barceloną niezwykle ważne spotkanie w Lidze Mistrzów, gdzie muszą wywieźć trzy punkty ze stadionu Dynama Kijów, by marzyć o awansie do fazy pucharowej.

Dynamo Kijów FC Barcelona 6.10 4.40 1.62 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31. października 2021 09:17 .

