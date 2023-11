Hiszpańska Marca uważa, że FC Barcelona może mieć problem negocjując nowy kontrakt Frenkiego de Jonga, ponieważ Holender nie zapomniał, jak Katalończycy chcieli go wypchnąć z klubu i przeforsować transfer do Manchesteru United.

IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Frenkie De Jong

Barcelona pragnie przedłużyć kontrakt z De Jongiem

Holender nie spieszy się jedna z rozmowami na ten temat

Pomocnik pamięta jeszcze zachowanie Barcy, która chciała go sprzedać

De Jong nie ułatwi Barcelonie rozmów ws. nowego kontraktu

Media informowały już wcześniej, że FC Barcelona nawiązała kontakty z otoczeniem czterech kluczowych graczy: Pedriego, Gaviego, Ronalda Araujo i Frenkie de Jonga, aby porozmawiać na temat przedłużenia kontraktów. Obecne umowy wszystkich czterech wyżej wymienionych gwiazd wygasają w 2026 roku, a Blaugrana już przygotowuje się do podpisania z nimi nowych umów mimo, że miałyby one obowiązywać dopiero od przyszłego sezonu.

Chociaż nie należy się spodziewać żadnych komplikacji, jeśli chodzi o rozmowy z Pedrim, Gavim i Araujo, Luis Rojo z hiszpańskiej gazety MARCA twierdzi, że w przypadku De Jonga mogą pojawić się pewne komplikacje.

26-latek doskonale zdaje sobie sprawę z zamiaru Blaugrany zaproponowania mu nowego, długoterminowego kontraktu, ale na razie nie spieszy mu się z podjęciem decyzji. Co więcej, z raportu wynika, że De Jong nie zapomniał, jak w zeszłym roku Barca próbowała zmusić go do opuszczenia klubu i odejścia do Manchesteru United, gdy musiała obciąć wydatki i wygenerować przychody. Mimo że jest szczęśliwy w klubie, to, co wydarzyło się w przeszłości, może budzić obawy podczas negocjacji kontraktu.

