Barcelona w klipie z Coldplay. Lewandowski w roli głównej [WIDEO]

FC Barcelona zaprezentuje logo brytyjskiego zespołu Coldplay na swoich koszulkach podczas nadchodzącego El Clasico z Realem Madryt, które odbędzie się 27 października 2024 roku. Jest to kolejna współpraca w ramach partnerstwa z platformą Spotify, która umożliwia klubowi wyróżnianie znanych artystów muzycznych na koszulkach w trakcie ważnych meczów. Wcześniej na trykotach Barcelony pojawiali się m.in. artyści z zespołu The Rolling Stones.

Tym razem specjalne edycje koszulek upamiętniają premierę nowego albumu Coldplay, Moon Music, który zadebiutował na początku października. Co ciekawe, muzycy zespołu wielokrotnie wyrażali swoją sympatię do katalońskiego klubu, m.in. uczestnicząc w jego meczach. Dla fanów zarówno Coldplay, jak i FC Barcelony, przygotowano limitowaną serię koszulek. To wyjątkowa forma współpracy, która wpisuje się w innowacyjny model łączenia sportu z kulturą muzyczną.

– Jesteśmy zaszczyceni, że Spotify zdecydowało się umieścić nasz projekt Moon Music na koszulce FC Barcelona. Od wielu lat utrzymujemy szczególne relacje z miastem i klubem – napisał zespół.

Na dziesięć dni przed El Clasico wypuszczono krótki klip, który w wyjątkowy sposób zaznacza współpracę. Pojawił się w nim oczywiście Robert Lewandowski i inne gwiazdy Barcelony, w tym reprezentantki kobiecej drużyny.

