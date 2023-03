Źródło: AS

PressFocus Na zdjęciu: Marc-Andre Ter Stegen

Barcelona ma po 26. kolejce dziewięć goli straconych

Rekord całego sezonu należy do Atletico i Deportivo

Wynosi osiemnaście bramek

Znakomita gra defensywna Barcelony w tym sezonie

W dziewiątej minucie niedzielnego El Clasico Ronald Araujo zaliczył trafienie samobójcze dając Realowi Madryt prowadzenie w tym pojedynku. Vinicius Jr dośrodkował z bocznej strefy boiska, a piłka odbita od defensora zatrzepotała w siatce FC Bacelony.

Ter Stegen puścił tym samym dopiero drugiego gola na Camp Nou w tym sezonie La Liga. Pierwsza bramka stracona przez Barcelonę miała miejsce podczas meczu z Espanyolem rozegranym 31 grudnia. Wtedy rzut karny wykorzystał Joselu.

Barcelona w 26. kolejkach Primera Division straciła tylko dziewięć goli. Rekord należy do Deportivo z lat 90. i Atletico Madryt w sezonie 2015/16. Obie drużyny w całej kampanii dały sobie wbić osiemnaście bramek. Duma Katalonii jeśli utrzyma znakomitą formę do końca rozgrywek to z pewnością ten wynik poprawi.

