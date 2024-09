Hansi Flick wierzy w pomocnika. Miałby pomóc Barcelonie

Hansi Flick liczy na powrót do gry w Barcelonie Frenkiego de Jonga. Szkoleniowiec chce pomóc Holendrowi w odbudowie i powrocie do formy, o czym poinformował Alex Pintanel z "Relevo".

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona i Flick liczą na de Jonga

Barcelona bardzo dobrze rozpoczęła nowy sezon La Liga. Duma Katalonii po czterech rozegranych meczach ma komplet punków, zasiada na fotelu lidera i co więcej jej bilans bramkowy jest wręcz fantastyczny, bowiem wynosi 13 bramek zdobytych i tylko trzy stracone. Niewielu spodziewało się, że pod wodzą Hansiego Flicka zespół tak dobrze wystartuje, szczególnie, że klub miał i nadal ma spore problemy kadrowe.

Wystarczy powiedzieć, że tego lata z głośnych nazwisk do drużyny Barcelony dołączył tylko Dani Olmo. Na niczym spełzły próby pozyskania Nico Williamsa oraz Federico Chiesy. Do tego dochodzą liczne kontuzje, m.in. ta Frenkiego de Jonga, który poza grą jest od kilku miesięcy i opuścił wszystkie mecze od kwietnia z powodu kontuzji kostki.

27-letni pomocnik ma wrócić do treningów z drużyną Barcy już za tydzień, ale do występów na murawie jeszcze może minąć trochę czasu, a szczególnie do takich w większym wymiarze minut. Niemniej poczekać na Holendra chce Hansi Flick, który według informacji przekazanych przez hiszpańskiego dziennikarza Alex Pintanel z “Relevo”, bardzo mocno wierzy w de Jonga i chce mu pomóc w powrocie do dobrej formy i zmienić nastawienie kibiców wobec jego osoby.

“Mundo Deportivo” jakiś czas temu informowało, że Frenkie de Jong ma być gotowy do występu w barwach Barcelony na mecz z Gironą. Spotkanie to jest zaplanowane na 5. kolejkę La Liga, czyli 15 września 2024 roku.

Czytaj więcej: Laporta wskazał cel Barcelony na przyszłe lato. Flick dostanie wielką gwiazdę