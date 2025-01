Barcelona przedłużyła umowę z gwiazdą. Zapisano wielką klauzulę

Barcelona właśnie oficjalnie poinformowała o przedłużeniu umowy z Gavim. Hiszpański pomocnik podpisał kontrakt do końca czerwca 2030 roku, a klauzula wykupu zapisana w umowie to miliard euro.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Barcelona przedłużyła umowę Gaviego

Barcelona tej zimy skupiła się do tej pory głównie nie przedłużeniu dotychczasowych umów. Duma Katalonii liczyła na to, że w czasie trwania tego okienka transferowego uda się sprowadzić do klub kogoś nowego, ale do tej pory to się nie udało. Celem był przede wszystkim Marcus Rashford, ale wydaje się, że temat nieco przycichł. Dlatego też władze klubu skupiły się w ostatnim czasie na zapewnieniu sobie ciągłości współpracy z najważniejszymi graczami.

W przeciągu ostatnich dni i tygodni nową umowę z klubem podpisało kilku ważnych graczy. Mowa tu o Ronaldzie Araujo oraz Pedrim. Teraz do tego grona dołącza kolejny bardzo wartościowy gracz. Barcelona oficjalnie poinformowała na swojej stronie, że Gavi podpisał nowy kontrakt, który obowiązywać będzie do końca czerwca 2030 roku. Zawarto w nim wielką klauzulę wykupu, która wynosi astronomiczną kwotę miliarda euro, o czym z kolei poinformował Fabrizio Romano.

WIDEO: “Jeśli Barcelona zdobędzie mistrzostwo, drużyna będzie miała wyjątkowe miejsce w historii”

Gavi w tym sezonie rozegrał dla Barcelony 20 spotkań i zdobył dwa gole oraz zanotował trzy asysty. 20-letni środkowy pomocnik w sumie dla Dumy Katalonii wystąpił w w 131 meczach i 9 razy trafił do siatki, a 17 razy zaliczył ostatnie podanie. Na koncie ma także 27 gier dla reprezentacji Hiszpanii, a serwis “Transfermarkt” wycenia go na 80 milionów euro.

