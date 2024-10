Flick znów wyróżniony w La Liga. Wybór nie mógł być inny

Hansi Flick kontynuuje znakomity start w roli trenera FC Barcelony. Niemiec zdobył nagrodę Trenera Miesiąca La Liga za październik. To już drugie takie wyróżnienie dla szkoleniowca w tym sezonie.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick ponownie doceniony w Hiszpanii

Hansi Flick, niemiecki szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem, który latem przejął stery w FC Barcelonie po Xavim Hernandezie, prowadzi Katalończyków do znakomitych wyników we wszystkich rozgrywkach. Jego przybycie tchnęło nową energię w zespół, co przełożyło się na świetne rezultaty zarówno w lidze, jak i w europejskich pucharach.

Barcelona obecnie prowadzi w tabeli La Liga z imponującą sześciopunktową przewagą nad drugim Realem Madryt. Drużyna pod wodzą Flicka zdołała również podnieść się po porażce w pierwszym meczu Ligi Mistrzów z AS Monaco, pokazując charakter i determinację w kolejnych spotkaniach.

Flick, który już wcześniej został wybrany Trenerem Miesiąca La Liga w sierpniu, teraz po raz drugi zdobywa to prestiżowe wyróżnienie za październik. W tym miesiącu Barcelona zdobyła komplet dziewięciu punktów, pokonując pewnie Deportivo Alaves, Sevillę oraz ostatnio odwiecznego rywala, Real Madryt.

Niemiecki trener rywalizował o tę nagrodę z Carlo Ancelottim z Realu Madryt oraz Imanolem Alguacilem z Realu Sociedad, jednak to Flick został uznany za najlepszego. Biorąc pod uwagę obecną formę jego i Barcelony, nie będzie zaskoczeniem, jeśli Flick zdobędzie kolejne indywidualne wyróżnienia i poprowadzi zespół do zdobycia trofeów przed końcem sezonu.