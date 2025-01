Barcelona zdecydowała ws. Olmo. Wiadomo, co z Superpucharem

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Dani Olmo i Pau Victor w kadrze Barcelony na Superpuchar Hiszpanii

FC Barcelona w najbliższych dniach będzie mieć okazję, aby zdobyć pierwsze trofeum w 2025 roku. Już niebawem odbędzie się Superpuchar Hiszpanii. Ponownie jak przed rokiem turniej zostanie rozegrany w Arabii Saudyjskiej. Duma Katalonii w podróż na Półwysep Arabski uda się w poniedziałek po zakończeniu porannej sesji treningowej.

Półfinałowym rywalem podopiecznych Hansiego Flicka będzie Athletic Bilbao. Spotkanie odbędzie się w środę (8 stycznia) na stadionie King Abdullah Sports City w Dżuddzie. Ewentualnym przeciwnikiem Barcelony w finale będzie ktoś z pary Real Madryt/Mallorca.

Co ciekawe Barcelona planuje zabrać do Arabii Saudyjskiej dwóch zawodników, którzy nie są zarejestrowani. Jak twierdzi dziennikarz Javi Miguel zarówno Dani Olmo, jak i Pau Victor zostaną powołani na Superpuchar Hiszpanii i polecą razem z drużyną do Arabii Saudyjskiej.

Warto przypomnieć, że La Liga oraz hiszpańska federacja piłkarska (RFEF) nie wyraziły zgody na ponowną rejestrację obu zawodników. Barcelona, aby dopiąć swego i zgłosić Olmo oraz Victora, musi skierować sprawę na drogę sądową. Na chwilę obecną niewiadomo kiedy pomocnik i napastnik będą mogli ponownie wybiec na boisko.