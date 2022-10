Pressfocus Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Robert Lewandowski opowiedział o swoim transferze do Barcelony. Polak przyznał też, że celem jego i drużyny jest powrót na szczyt.

Barcelona z miesiąc na miesiąc wygląda lepiej

Fakt ten widzi Robert Lewandowski

Polak ma ambicję, aby jego zespół znów osiągał sukcesy

Lewandowski widzi progres w Barcelonie

Robert Lewandowski w debiucie w La Lidze nie strzelił gola, a Barcelona tylko zremisowała 0:0 z Rayo Vallecano. Polak uważa, że zespół Xaviego jest silniejszy z każdym tygodniem, co podkreślają wyniki. Wicemistrz Hiszpanii przewodzi w ligowej tabeli, chociaż Real Madryt nie rozegrał jeszcze swojego meczu.

– My z każdym tygodniem, z każdym meczem będziemy się rozwijać. Widzę jaka jest różnica po paru tygodniach, wszystko idzie w dobrym kierunku – przyznał Lewandowski. – Ten okres przygotowawczy był intensywny. Spodziewałem, że będzie słabszy. Jestem pozytywnie zaskoczony. Było podobniej, albo nawet ciężej niż w Bayernie. Był ciężki, ale pracowaliśmy przemyślanie – powiedział polski snajper. Zdradził on też, że przy transferze na Camp Nou nie zwracał zbytnio uwagi na problemy jakie ma Barcelona.

– Nie rozmawiałem z nikim z Barcelony na temat transferu przed przyjściem. Ja sam zdawałem sobie sprawę do jakiego klubu idę. Ja nie myślałem o tym co było w Barcelonie tylko to co dopiero będzie. Jest to wielkie wyzwanie, aby wrócić ma szczyt – rzekł Lewandowski. Polak przewodzi w klasyfikacji strzelców La Ligi z dziewięcioma zdobytymi bramkami.

