PressFocus Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal uchodzi za największy talent w La Masii

Umowa 15-latka z FC Barceloną wygasa już w 2024 roku

Katalońscy działacze są jednak optymistami ws. przedłużenia jego kontraktu

Nowy kontrakt Lamine Yamala priorytetem Barcy

Lamine Yamal ma zaledwie piętnaście lat, a trzeci raz rzędu znalazł się w kadrze pierwszego zespołu FC Barcelony. Prawoskrzydłowy usiadł na ławce rezerwowych w ligowych spotkaniach przeciwko Atletico Madryt (1:0) oraz Rayo Vallecano (1:2), a zadebiutować może w meczu z Realem Betis.

Reprezentant Hiszpanii do lat 19 uchodzi za ogromny talent. Co więcej, uznaje się go za największą perełkę szkółki Dumy Katalonii – La Masii. Dlatego Blaugrana chce jak najszybciej zabezpieczyć przyszłość perspektywicznego zawodnika. Barca liczy na podpisanie długoterminowej umowy z Lamine Yamalem. Obecny kontrakt ofensywnego piłkarza wygasa już 30 czerwca 2024 roku.

Według Fabrizio Romano, FC Barcelona jest bardzo optymistycznie nastawiona ws. przyszłości 15-latka.