IMAGO / ZUMA Wire Na zdjęciu: Alejandro Balde

Alejandro Balde rozegrał w czwartek połowę w meczu ze Szkocją (2:0)

Po meczu wrócił jednak do Barcelony z urazem. Kontuzja wykluczyła też ze zgrupowania Nico Williamsa

Pierwsze wrażenia są takie, że Balde opuścił kadrę ze względów ostrożności

Balde dołączy do listy kontuzjowanych w Barcelonie?

W FC Barcelonie panuje w ostatnich tygodniach plaga kontuzji. Przez urazy na zgrupowania swoich kadr nie wybrali się Frenkie de Jong, Pedri, Robert Lewandowski, Raphinha czy Jules Kounde, a Lamine Yamal poleciał na obóz reprezentacji Hiszpanii tylko po to, by zaraz z niego wrócić z niewielką kontuzją. Do tego na stłuczenie narzekał Gavi. Nie jest to, bynajmniej, koniec problemów dla Dumy Katalonii. Po czwartkowym meczu La Rojy ze Szkocją (2:0) zgrupowanie opuścił też Alejandro Balde.

Młody obrońca rozegrał pierwszą połowę wspomnianego spotkania, ale narzekał na dolegliwości. W przerwie zmienił go Fran Garcia. Po ostatnim gwizdku Luis de la Fuente zdecydował, że Balde i Nico Williams wrócą do swoich klubów. Skrzydłowy Athleticu cierpiał na kontuzję pleców jeszcze przed początkiem meczu.

Pierwsze wieści na temat defensora Blaugrany są pozytywne. Ponoć jego opuszczenie zgrupowania było jedynie środkiem ostrożności. Niebawem klub przeprowadzi badania mięśnia przywodziciela 19-latka, by wykluczyć poważny uraz.

Balde rozegrał w tym sezonie już dziesięć spotkań dla Barcelony. Zanotował jedną asystę w La Lidze.

