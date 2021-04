Kolejny powód do zmartwień ma szkoleniowiec Atletico Madryt Diego Simeone. W najbliższym czasie prawdopodobnie będzie musiał radzić sobie bez utalentowanego Joao Felixa, który podczas niedzielnego spotkania z Realem Betis (1:1) doznał kontuzji.

Atletico ponownie bez Joao Felixa

21-letni Portugalczyk musiał opuścić plac gry kilka minut po wznowieniu drugiej połowy. W jednym z ostrzejszych starć nabawił się kontuzji i nie był w stanie kontynuować gry. W jego miejsce na murawie zameldował się Lucas Torreira.

Joao Felixa w najbliższych dniach czekają badania, ale według informacji AS, jego przerwa w grze potrwa co najmniej dwa tygodnie. To bardzo zła wiadomość dla Atletico Madryt, które w końcówce sezonu czeka bardzo trudna walka o mistrzostwo Hiszpanii. W obecnym sezonie Joao Felix wystąpił w 25 ligowych spotkaniach, zdobywając w nich siedem bramek i dokładając do tego pięć asyst.

Wcześniej kontuzji nabawił się Luis Suarez, który w najbliższym czasie również nie będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego. Na szczęście dla Atletico na kolejne spotkanie z Eibar do składu będzie mógł wrócić Marcos Llorente, który w meczu z Realem Betis pauzował za żółte kartki.

Zdobyty jeden punkt w spotkaniu z Realem Betis pozwolił Atletico Madryt utrzymać miejsce na fotelu lidera, ale jego przewaga nad rywalami jest już minimalna. Na osiem kolejek przed zakończeniem sezonu drugi w tabeli Real Madryt traci tylko jeden punkt, natomiast trzecia FC Barcelona ma dwa punkty straty.

