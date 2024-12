fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Antoine Griezmann

Antoine Griezmann otwarty na transfer do MLS

Antoine Griezmann to zawodnik, który trafił do Atletico Madryt w lipcu 2023 roku. Kosztował wówczas 22 miliony euro. Chociaż zawodnik ma kontrakt ważny z ekipą z Wanda Metropolitano do 2026 roku, to realny scenariusz zakłada, że piłkarz wcześniej zmieni pracodawcę. Wieści przekazał serwis AS.com.

Źródło przekonuje, że Griezmann jest już po analizie swojej przyszłości. Francuz na dzisiaj ma zamiar zostać w Atletico. Taki stan ma się utrzymać do końca marca. Wówczas ma podjąć swoją decyzję.

Griezmann mimo zaawansowanego wieku, wciąż należy do kluczowych postaci w drużynie Diego Simeone. W tym sezonie piłkarz rozegrał jak na razie 25 meczów, strzelając w nich 11 goli. Na koncie Francuza jest też sześć kluczowych podań.

137-krotny reprezentant Francji ma w swoim CV także takie kluby jak: FC Barcelona czy Real Sociedad San Sebastian. Jak na razie największymi sukcesami zawodnika są: mistrzostwo świata wywalczone w 2018 roku czy triumfy w Lidze Europejskiej i meczu o Superpuchar Europy w barwach Atletico. Na koncie zawodnika jest też zwycięstwo w Superpuchar Hiszpanii.

Madrycka ekipa jest obecnie liderem ligi hiszpańskiej. Swój kolejny mecz Atletico rozegra 4 stycznia, mierząc się z Marbellą w Pucharze Króla. Do ligowego grania stołeczna ekipa wróci 12 stycznia, mierząc się wówczas z Osasuną.

