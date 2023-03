PressFocus Na zdjęciu: Ronald Araujo

Ronald Araujo obejrzał w meczu z Valencią (1:0) czerwoną kartkę

Mógł zostać zawieszony na jeden lub dwa mecze

Komitet ds. Rozgrywek podjął decyzję o zawieszeniu stopera tylko na jedno spotkanie. Oznacza to, że Urugwajczyk wystąpi w kluczowym starciu La Ligi przeciwko Realowi Madryt

Araujo zagra z Realem Madryt w La Lidze

Dobre wieści – przynajmniej na polu stricte sportowym – płyną w tym tygodniu do FC Barcelony. Robert Lewandowski wrócił do zdrowia i być może zagra już od pierwszych minut w nadchodzącym meczu z Athletikiem. Co prawda przedłuża się rekonwalescencja Ousmane’a Dembele, ale zespół nieźle radzi sobie z Raphinhą zastępującym Francuza. Teraz Mundo Deportivo poinformowało, że Ronald Araujo na pewno wystąpi w spotkaniu ligowym przeciwko Realowi Madryt.

Rzecz jasna, Urugwajczyk to jeden z liderów Dumy Katalonii, do tego od powrotu z mundialu cieszy się zdrowiem. Nie wiadomo jednak było, jaką decyzję podejmie Komitet ds. Rozgrywek. 24-latek w ostatnim starciu La Ligi przeciwko Valencii (1:0) obejrzał czerwoną kartkę. Istniała możliwość, że ów komitet uzna, że w tej sytuacji środkowy obrońca nie walczył o piłkę. Wówczas zawieszenie mogło przedłużyć się z jednego do dwóch meczów. A to z kolei oznaczałoby niepowetowaną dla Xaviego stratę – czyli utratę najlepszego defensora na kluczowy mecz w walce o mistrzostwo. Kataloński dziennik informuje jednak, że zawieszenie obejmować będzie tylko jedno spotkanie. Urugwajczyk odpocznie w meczu z Athletikiem, ale będzie do dyspozycji trenera na kolejny weekend.

Araujo rozegrał w tym sezonie 21 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich bramkę i asystę.

Zobacz też: Media: Lewandowski gotowy do gry już w najbliższy weekend.

Athletic Bilbao FC Barcelona 3.70 3.40 2.25 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 marca 2023 15:49 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin