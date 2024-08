fot. Brazil Photo Press / Alamy Na zdjęciu: Andrij Łunin

Real zatrzyma Łunina. W tle oferta nowego kontraktu

Andrij Łunin ma za sobą przełomowy sezon w Realu Madryt. Wykorzystał poważną kontuzję Thibauta Courtoisa i zerwał z łatką wiecznego rezerwowego. Zwyciężył w wewnętrznej rywalizacji z Kepą Arrizabalagą i zdobył zaufanie Carlo Ancelottiego, który postawił go między słupkami. Ukrainiec odegrał kluczową rolę w hitowych dwumeczach z Lipskiem, Manchesterem City oraz Bayernem Monachium. W finale Ligi Mistrzów już nie zagrał, bowiem do zdrowia wrócił Courtois, który dla Ancelottiego jest niekwestionowanym numerem jeden.

25-latek miał świadomość, że na Santiago Bernabeu hierarchia wśród bramkarzy jest znana, dlatego latem planował zmienić klub. Liczył, że wykorzysta swój moment i otrzyma atrakcyjną ofertę od jednej z czołowych europejskich ekip. Wyczekiwał szczególnie propozycji z Premier League, lecz żaden gigant się po niego nie zgłosił. Łunin otrzymał kilka ofert, lecz nie były one szczególnie satysfakcjonujące. Niespodziewana sytuacja zmusiła go do podjęcia decyzji o pozostaniu w Realu Madryt na sezon 2024/2025.

Królewscy oczekiwali za bramkarza dużych pieniędzy, sięgających 30 milionów euro. Liczyli, że to przesądzi o jego pozostaniu w drużynie. Teraz kluczowe będą rozmowy na temat przedłużenia wygasającego w przyszłym roku kontraktu. Łunin otrzymał propozycję pięcioletniej umowy ze znaczącą podwyżką, ale jej nie zaakceptował, gdyż Ancelotti nie mógł obiecać mu częstszych występów. Agent Ukraińca Jorge Mendes sugeruje, aby ten szykował się do opuszczenia Madrytu jako wolny zawodnik.