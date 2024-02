IMAGO / CordonPress Na zdjęciu: Luka Modrić i Toni Kroos

W niedzielę Real podejmie Sevillę na Estadio Santiago Bernabeu

Carlo Ancelotti pojawił się na przedmeczowej konferencji prasowej

Włoski trener Królewskich skomentował wieści dotyczące Kroosa i Modricia

Real – Sevilla. Ancelotti wypowiedział się nt. Kroosa i Modricia

Real Madryt stosunkowo pewnie zmierza po 36. tytuł mistrza Hiszpanii. Po 25 seriach gier La Liga Królewscy mają na koncie 62 oczka i wicelidera z Girony wyprzedzają o sześć punktów. W tej kolejce Los Blancos podejmą niżej notowaną Sevillę, która jednak w przeszłości potrafiła sprawić im problemy.

Przed zbliżającą się rywalizacją z ekipą z Andaluzji Carlo Ancelotti pojawił się na konferencji prasowej. Szkoleniowiec Los Blanco wypowiedział się nie tylko na temat starcia z Los Nervionenses, ale także między innymi skomentował sytuację Toniego Kroosa i Luki Modricia.

Co Włoch powiedział o niemieckim pomocniku? – Nie będę doradzał mu w tej kwestii. To nie jest mój syn, by potrzebował mojej opinii – tak Ancelotti odniósł się do pytania w sprawie przedłużenia kontraktu 34-latka. Nie zabrakło także komentarza dotyczącego powrotu do reprezentacji Niemiec. – Tak, powiedział mi o kadrze. Nie będzie to miało wpływu ani na niego, ani na jego pozycję w Realu – dodał opiekun madrytczyków.

Ancelotti odniósł się także do rozmów nt. planów Luki Modricia. – Nie wiem, co będzie robił w swojej przyszłości. Nadal jest niesamowitym zawodnikiem. To on wybierze swoją drogę. Nie będę rozmawiał o tym z wami, dziennikarzami – przekazał trener.