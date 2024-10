Ancelotti pod presją. Real Madryt uważa go za winnego

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Real Madryt zawodzi, Ancelotti uznany za winnego tej sytuacji

Real Madryt przed spotkaniem w ramach 2. kolejki Ligi Mistrzów z OSC Lille notował passę dziesięciu meczów bez porażki w sezonie 2024/2025. Dość nieoczekiwanie seria dobiegła końca w środę, gdy Królewscy w przegrali z niżej notowanym rywalem (0:1).

Biorąc pod uwagę wynik Derbów Madrytu z Atletico, gdzie Los Colchoneros doprowadzili do wyrównania w ostatnich minutach, to drugi mecz z rzędu, w którym Real nie odniósł zwycięstwa. Zarząd klubu powoli zaczyna tracić cierpliwość, bowiem wyniki i poziom Realu Madryt na starcie sezonie nie są satysfakcjonujące. Co prawda podopieczni Carlo Ancelottiego zajmują 2. miejsce w tabeli La Liga, lecz gubili punkty w rywalizacji ze słabszymi zespołami jak Las Palmas czy Mallorca.

Według informacji portalu Relevo w biurach Realu Madryt część działaczy winą za zaistniałą sytuację obarcza Carlo Ancelottiego. Dyrektorzy mistrza Hiszpanii wierzą, że przy obecnym składzie, którym dysponuje włoski taktyk, drużyna powinna prezentować wyższy poziom. 65-latek jak przekonuje portal Relevo dostrzega swoje błędy i nie ukrywa, że zawodnicy nie prezentują odpowiedniego poziomu.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że Real Madryt czekają w najbliższej przyszłości duże zmiany. Kadra zespołu może ulec zmianie, gdyż na Santiago Bernabeu planowane są wzmocnienia. Między innymi do klubu ma trafić nowy lewy obrońca, który zastąpi Ferlanda Mendy’ego.

Królewscy w następnej kolejce ligi hiszpańskiej zmierzą się z Villarrealem. Następnie część zawodników uda się na zgrupowanie reprezentacji. Po przerwie na rozgrywki międzynarodowe Real Madryt czeka starcie z Celtą Vigo i Borussią Dortmund.