Ancelotti rozwścieczony pytaniem o Mbappe. “To okropne”

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti i Kylian Mbappe

Ancelotti ostro zareagował na sugestie dotyczące Mbappe

Real Madryt przystępuje do 14. kolejki jako wicelider La Liga. Królewscy tracą do Barcelony sześć oczek i rozegrali o jeden mecz mniej. W niedzielę Los Blancos zmierzą się z Leganes na Estadio Municipal Butarque i będą wyraźnym faworytem tego spotkania. Nawet jeżeli przystąpią do tego pojedynku bez sześciu zawodników, którzy mogliby znaleźć miejsce w podstawowym składzie.

Na przedmeczowej konferencji prasowej Carlo Ancelotti wypowiedział się między innymi na temat Kyliana Mbappe. Francuz w ostatnich meczach nie prezentował najwyższej dyspozycji. – Trenował dobrze i poprawił swoją kondycję. Jutro pokaże swoje umiejętności. Nigdy nie prosił mnie o granie w konkretnej roli zamiast w innej. Mbappe i Vinicius nie mają ustalonych ról, mogą się zmieniać w trakcie meczów – przyznał włoski trener.

Po chwili Ancelotti ostro zareagował na pytanie jednego z dziennikarzy, który zasugerował, że Mbappe walczy z problemami psychicznymi. – Co za pytanie. Widzę, że jest szczęśliwy. Ty spekulujesz na ten temat… to jest okropne. Zła passa może przytrafić się wszystkim wspaniałym napastnikom. Widzę go szczęśliwego, zmotywowanego i przekonanego, że jutro zagra świetny mecz. Jego umiejętności są niezwykłe – tak temat Francuza zamknął trener Królewskich.