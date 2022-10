fot. PressFocus Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Wielkimi krokami zbliżają się mistrzostwa świata w Katarze. Carlo Ancelotti odpowiedział na pytanie o strach zawodników przed odniesieniem kontuzji. Włoch przekonuje, że w Realu Madryt nikt nie kieruje się takimi myślami.

Mistrzostwa świata w Katarze zainaugurują już 20 listopada

Real Madryt mierzy się z kilkoma problemami zdrowotnymi. Niezdolny do gry jest między innymi Karim Benzema

Carlo Ancelotti przekonuje, że jego zawodnicy nie obawiają się kontuzji przed mundialem

“Mundial nadchodzi w odpowiednim momencie”

Mistrzostwa świata rozgrywane w Katarze będą zupełnie inne, niż w poprzednich latach. Przede wszystkim chodzi o termin ich organizowania, bowiem odbędą się pod koniec roku. To sprawia, że w piłce klubowej gra się teraz z większą częstotliwością, tak aby zakończyć rundę jesienną kilka tygodni wcześniej.

Z pytaniami o obecną sytuację zmierzył się Carlo Ancelotti, który przyznał, że jego zdaniem zespoły rozgrywają zbyt dużo meczów, co wpływa na problemy zdrowotne.

– Rozgrywamy dużo meczów, według mnie za dużo. Dobrze to wytrzymujemy, ale to też prawda, że jak inne zespoły, mamy pewne problemy i braki. To dosyć normalne, gdy grasz zawsze co 3 dni. Uważam, że mundial nadchodzi w odpowiednim czasie – mówi Włoch.

Zbliżający się mundial sprawia, że piłkarze obawiają się odniesienia kontuzji, która wykluczy ich z udziału w imprezie. Ancelotti przekonuje, że w Realu Madryt nie ma przejawów takich postaw.

– Kontuzje istnieją w futbolu. Mówię swoim: zostań na kanapie, jak nie chcesz doznać kontuzji. Wtedy nie doznasz kontuzji. Możesz doznać kontuzji na treningu czy po kontakcie z kolegą. Tak może się wydarzyć i nic z tym nie zrobisz. Moim zdaniem piłkarze nie są tym tak zmartwieni. Na razie wszyscy chcą trenować. Jeśli któryś powie, że nie chce trenować, bo się boi, to powiem mu: zostań w domu, jest wiele dobrych filmów i seriali telewizyjnych do oglądania – żartuje opiekun Królewskich.

