We wtorek Manchester City zagra z Borussią Dortmund w Lidze Mistrzów. Na przedmeczowej konferencji Pep Guardiola wychwalał gwiazdę rywala Jude Bellinghama, który znajduje się na liście życzeń czołowych europejskich ekip, w tym również mistrza Anglii.

Jude Bellingham to jeden z największych talentów na świecie

Gwiazdą Borussii Dortmund interesuje się między innymi Manchester United. Niemiecki zespół wycenia go na ponad 100 milionów euro

Pep Guardiola wychwala 19-latka i wyróżnia jego mentalność

Guardiola rozpływa się nad Bellinghamem

Manchester City zapewnił już sobie awans do fazy pucharowej Ligi Mistrzów. We wtorek może wywalczyć sobie miejsce w grupie, bowiem na Signal Iduna Park zagra z Borussią Dortmund. Dla sztabu szkoleniowego będzie to również świetna okazja, aby z bliska przyjrzeć się poczynaniom Jude Bellinghama, który znajduje się w kręgu zainteresowań mistrza Anglii.

Na przedmeczowej konferencji prasowej Pep Guardiola rozpływał się nad gwiazdą Borussii Dortmund. Wyróżnił jego elitarną mentalność, która pozwoliła już w wieku 19 lat zostać kapitanem zespołu.

– Gdy miał 17 lat, mówiłem, że w jego przypadku nie chodzi tylko o jakość piłkarską. Krzyczał, prowadził grę, ruszał do sędziego. Widziałem, że to wyjątkowy gracz pod względem mentalności

– Teraz, w wieku 19 lat, jest już jednym z kapitanów drużyny, a gdy to się dzieje w takim wieku, to robi wrażenie. Jakość i umiejętności – o tym wiedzą wszyscy. Nie chodzi jednak tylko o to. Chodzi o cały pakiet. Jest naprawdę świetny. Już dziś jest w reprezentacji narodowej, w wieku 19 lat. To imponujące. Wiemy jaką ma jakość, ale postaramy się narzucić nasz styl gry i zwyciężyć – mówi Hiszpan.

Klub z Dortmundu liczy się ze stratą angielskiego pomocnika, bowiem budzi on zainteresowanie ze strony czołowych europejskich ekip. Dojdzie do niej najprawdopodobniej latem przyszłego roku. Bellinghama wycenia się na ponad 100 milionów euro.

