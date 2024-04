Real Madryt zmierzy się w niedzielę z FC Barceloną na Santiago Bernabeu, a zwycięstwo może zbliżyć ich do zdobycia tytułu mistrza Hiszpanii. Przed nadchodzącym El Clasico głos zabrał Carlo Ancelotti, który poruszał kilka ważny kwestii, a także odniósł się do niedawnego meczu z Manchesterem City.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

Konferencja prasowa Ancelottiego przed El Clasico

Real Madryt stanie przed szansą na przybliżenie się do mistrzostwa Hiszpanii w nadchodzącym meczu z Barceloną. Po emocjonującym zwycięstwie nad Manchesterem City w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, zespół Carlo Ancelottiego ma wysokie morale i silne położenie w tabeli.

Podczas przedmeczowej konferencji prasowej, Ancelotti poruszył kilka ważnych tematów, w tym stan zdrowia Ferlanda Mendy’ego. – Zespół dochodzi do siebie. Niektórzy gracze, jak Mendy, potrzebują jeszcze jednego dnia odpoczynku. Wszyscy będą w składzie. Mendy był zmęczony, więc daliśmy mu dzień wolnego – powiedział Ancelotti.

Trener Realu Madryt odniósł się również do krytyki dotyczącej stylu gry jego drużyny w meczu z Manchesterem City. – Nie jestem zaskoczony, każdy ma swoje zdanie. Musisz zarządzać aspektami defensywnymi i ofensywnymi. Są mecze, gdzie masz mniej piłki niż zwykle i musisz sobie z tym radzić. Nie widziałem jeszcze smutnych fanów Realu, jesteśmy zadowoleni.

Ancelotti o Nacho, Militao i Valverde przed El Clasico

Ancelotti zabrał również głos na temat przyszłości Nacho Fernandeza, który rozegrał fenomenalne spotkanie w Lidze Mistrzów. – On sam musi zdecydować o swojej przyszłości. Zagrał spektakularny mecz, jest topowym obrońcą.

Podczas konferencji trener zasygnalizował także, że Eder Militao może być gotowy, aby wystąpić od początku przeciwko Barcelonie. – Jutro może znaleźć się w wyjściowym składzie. Czuje się dobrze, trenuje, brakuje mu tylko minut. Chce grać i może być opcją na jutro.

Ancelotti nie szczędził także pochwał dla Federico Valverde, wskazując go jako przyszłego kandydata na kapitana i nazywając go niezastąpionym. – Trudno powiedzieć, co może jeszcze poprawić. Jego sezon jest bardzo dobry. Gra zespołowo, co jest decydujące. Niezależnie gdzie go ustawię, wnosi wkład. Jako skrzydłowy, jako środkowy pomocnik, daje asysty, strzela gole. Dla mnie jest niezastąpiony.

Zobacz również: Jules Kounde przed El Clasico: jestem gotowy na kolejne wyzwanie