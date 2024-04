Ancelotti nie chciał rozmawiać o Xavim. Jasny przekaz trenera Realu

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Xavi i Carlo Ancelotti

Real Madryt górą w El Clasico

Real Madryt nie poddawał się do samego końca meczu z FC Barceloną i dzięki temu wynik 1:2 doprowadził do stanu 3:2. Decydującą bramkę dla Królewskich w doliczonym czasie gry zdobył Jude Bellingham.

Zwycięstwo dało drużynie Carlo Ancelottiego pełen komfort w tabeli La Liga. Aktualnie Real Madryt ma 11 punktów przewagi nad Barceloną i powoli może świętować zdobycie mistrzostwa Hiszpanii.

– To bardzo duży krok w stronę zwycięstwa w LaLiga. Mamy dużą przewagę, ale nie możemy tracić czujności. Musimy zdobyć jeszcze kilka punktów, a te mecze pomogą nam przygotować się do Ligi Mistrzów – skomentował Ancelotti.

Ancelotti nie chciał rozmawiać o Xavim

Po spotkaniu kontrowersyjnych wypowiedzi udzielił Xavi, który ponownie odniósł się do kwestii sędziowskich. Do tych słów nie chciał się odnosić Carlo Ancelotti.

– Nie chcę wypowiadać się na temat tego, co myśli Xavi, ponieważ każdy ma swoje zdanie. To był wyrównany, konkurencyjny i zacięty mecz. Barcelona miała kilka dobrych okresów, tak jak my. Udało nam się wygrać to spotkanie ostatnimi resztkami energii i to stawia nas na dobrej pozycji w tabeli – powiedział trener Realu.

– Jak zawsze są pewne sytuacje. Bramka nie została uznana, ponieważ nie było wyraźnego obrazu, który wskazywałby, że piłka wpadła do siatki. Kara za faul Lucasa Vazqueza wydawała mi się oczywista. Skoncentruję się na naszym występie, ponieważ było dobrze, podobnie jak w przypadku Barcelony. Pokazali wiele jakości swoimi juniorami, a mecz był na wysokim poziomie – skomentował Ancelotti.

Czytaj dalej: Xavi może objąć wielki klub. Czterokrotny triumfator Ligi Mistrzów!