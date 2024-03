IMAGO / NurPhoto/ Jose Breton Na zdjęciu: Carlo Ancelotti

W sobotnim meczu La Liga Real na wyjeździe zagra z Valencią

Królewscy przystąpią do tego spotkania w mocniejszym składzie niż do starcia z Sevillą

Do dyspozycji Carlo Ancelottiego wróciło dwóch ważnych piłkarzy

Real “wzmocnił się” na mecz z Valencią

Real Madryt zmierza po tytuł mistrza Hiszpanii. Po 26 spotkaniach Królewscy mają na koncie 65 punktów i wyprzedzają Gironę o sześć oczek. W następnej serii gier La Liga Los Blancos udadzą się na Estadio Mestalla, gdzie podejmie ich Valencia. Nietoperze aktualnie zajmują 9. lokatę.

Przed zbliżającym się meczem w Walencji Carlo Ancelotti pojawił się na tradycyjnej konferencji prasowej. Szkoleniowiec lidera podzielił się z mediami informacją, na którą czekało całe środowisko związane z białą częścią Madrytu – Jude Bellingham wraca do kadry meczowej i jest w pełni gotowy do gry. Anglik opuścił trzy ostatnie pojedynki. Zabrakło go w potyczkach z RB Lipsk, Rayo Vallecano i Sevillą.

Włoch zdradził także, że będzie mógł skorzystać z usług Joselu. Doświadczony napastnik przez kontuzję kostki stracił tylko jeden mecz – ten z Sevillą.

Spotkanie Valencia – Real odbędzie się w sobotę 2 marca. Już w środę madrytczycy rozegrają rewanżowy mecz 1/8 finału z RB Lipsk.