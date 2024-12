Sipa US / SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Kylian Mbappe, Federico Valverde, Carlo Ancelotti

Ancelotti murem za Mbappe i Federico Valverde

Real Madryt mógł zbliżyć się do Barcelony na jedno oczko, jednak nie wykorzystał szansy i poległ w starciu z ekipą Ernesto Valverde. Atheltic zapewnił sobie zwycięstwo w 80. minucie za sprawą trafienia Gorki Guruzety, który wykorzystał fatalną pomyłkę Federico Valverde. Wcześniej Kylian Mbappe nie wykorzystał jedenastki.

Wideo: “Real powinien mieć 80 punktów przewagi nad całą konkurencją”

– To był trudny mecz, wyrównany, bardzo konkurencyjny i zacięty. Kiedy doprowadziliśmy do remisu, mogliśmy skupić się na kontrolowaniu gry, ale drobne błędy kosztowały nas punkty. Zmarnowaliśmy rzut karny, ale nie mogę oceniać gry na tej podstawie, ponieważ możesz strzelić gola lub nie. Mbappe jest zdenerwowany, rozczarowany, ale musimy iść dalej – zaczął Carlo Ancelotti. – W pierwszej połowie zaprezentowaliśmy się solidnie w defensywie, ale mogliśmy lepiej operować piłką; nie stworzyliśmy wielu szans. W drugiej połowie wyglądaliśmy nieco lepiej i mieliśmy więcej okazji – kontynuował Włoch.

– Kibice są niesamowici. Valverde jest zdołowany i rozczarowany, podobnie jak Kylian. Popełnił błąd, ale nie powinniśmy się nad tym rozwodzić. To błąd, zdarzają się one w piłce nożnej i musimy patrzeć przed siebie, na następny mecz. Musimy dać Kylianowi czas na adaptację. Zdobył już 10 bramek i robi wszystko, co w jego mocy, by się poprawić. Wziął na siebie odpowiedzialność i wkroczył do akcji, ale nie poszło zgodnie z planem, ale taka jest piłka nożna i takie rzeczy się zdarzają – w taki sposób 65-latek bronił dwóch antybohaterów pojedynku na San Mames.

Real Madryt w 15 spotkaniach zgromadził 33 punkty i zajmuje 2. miejsce w La Liga. Do liderującej Barcelony traci cztery oczka. Blaugrana rozegrała jeden mecz więcej.